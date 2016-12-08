Студенты СахГТИ - призеры игры Braindo

Арбитражный суд признал незаконными действия Рособрнадзора по лишению аккредитации Сахалинского гуманитарно-технологического института
24 и 25 октября Арбитражный суд города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Сахалинского гуманитарно-технологического института к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) об оспаривании приказа от 17.06.2016 № 951.
Cогласно данному приказу контролирующим органом была отозвана государственная аккредитация СахГТИ в отношении отдельных укрупненных групп специальностей (УГСН) (уровень образования - бакалавриат, специалитет):
030000 "Гуманитарные науки" (специалитет: 030501.65 "Юриспруденция", 031201.65 "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"; бакалавриат: 40.03.01 "Юриспруденция", 45.03.02 "Лингвистика");
230000 "Информатика и вычислительная техника" (специалитет: 230105.65 "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"; бакалавриат: 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 09.03.03 "Прикладная информатика").
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