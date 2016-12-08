Студенты СахГТИ - призеры игры Braindo

26 ноября в ТОГУ пройдет третий- уникальное событие, которое объединит профессионалов и технологически подкованных энтузиастов со всего Дальнего Востока и Сибири. Ничего подобного в России нельзя встретить до Урала.Фестиваль начнется в 11:00 и продлится до 19:00 часов. На 8 часов весь второй этаж ТОГУ превратится в самое технологически концентрированное место в городе с бесплатными познавательными интерактивными активностями - роботов можно будет трогать, собирать, программировать. С ними нужно будет играть, взаимодействовать и коммуницировать. Также в событии примут участие новые площадки, бренды и изобретатели.

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