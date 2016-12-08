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Образование на ДВ / Новостная лента
СахГТИ
08.12.2016

Студенты СахГТИ - призеры игры Braindo

Команда студентов СахГТИ приняла участие в интеллектуальном турнире Braindo



Проверить свои интеллектуальные способности смогли студенты факультета экономики и информатики Сахалинского гуманитарно-технологического института, принявшие участие в интеллектуальном турнире Braindo. Организатором столь популярной в последнее время игры стали представители Сахалинского филиала ПАО Сбербанка, с которым у института налажены давние тесные партнерские отношения.

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ТОГУ
05.12.2016

Неделя научного кино в ТОГУ: научно-популярные фильмы покажут на площадке интеллектуального центра библиотеки вуза

Неделя научного кино в ТОГУ

С 5 по 9 декабря в ТОГУ пройдет всероссийский проект "Неделя научного кино". "Терра", "Гонка на вымирание", "Буквальная геометрия"…эти и другие увлекательные научно-популярные фильмы покажут на площадке интеллектуального центра библиотеки вуза.

Цель мероприятия - увлечь наукой самого широкого зрителя. На площадке интеллектуального центра (ауд. 117л) будет организован просмотр документальных фильмов, связанных с наукой, технологиями и новыми идеями о мире и обществе. Проект проводится в рамках ФАНК - Фестиваля актуального научного кино.

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ТОГУ
02.12.2016

Танцевальный флешмоб, призывающий к более толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями, состоялся в ТОГУ

Танцевальный флешмоб, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел в ТОГУ

Танцевальный флешмоб, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел в ТОГУ

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, студенческое сообщество Тихоокеанского государственного университета объединилось в танцевальном флешмобе, целью которого был призыв к более толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями.

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ТОГУ
22.11.2016

В "Интеллектуальном зале" ТОГУ пройдет лекция на тему "О достижении генной инженерии (50 оттенков биотехнологий)" в рамках реализации проекта "Знания без границ"

50 оттенков биотехнологий: или как побороть ВИЧ и рак?

В рамках реализации проекта "Знания без границ", организованного компанией "МегаФон", некоммерческим партнерством "Просветительский проект Персона Грата" и ведущими вузами Дальнего Востока и Восточной Сибири 25 ноября в "Интеллектуальном зале" ТОГУ состоится лекция на тему "О достижении генной инженерии (50 оттенков биотехнологий)".

Онлайн-лекция будет транслироваться из Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска на площадки Северо-Восточного государственного университета г. Якутска и Иркутского национального исследовательского технического университета г. Иркутска.

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ТОГУ
12.11.2016

Фестиваль высоких технологий "Робомех" в ТОГУ объединит профессионалов и технологически подкованных энтузиастов со всего Дальнего Востока и Сибири

26 ноября в ТОГУ пройдет третий фестиваль высоких технологий "Робомех" - уникальное событие, которое объединит профессионалов и технологически подкованных энтузиастов со всего Дальнего Востока и Сибири. Ничего подобного в России нельзя встретить до Урала.

фестиваль высоких технологий Робомех

Фестиваль начнется в 11:00 и продлится до 19:00 часов. На 8 часов весь второй этаж ТОГУ превратится в самое технологически концентрированное место в городе с бесплатными познавательными интерактивными активностями - роботов можно будет трогать, собирать, программировать. С ними нужно будет играть, взаимодействовать и коммуницировать. Также в событии примут участие новые площадки, бренды и изобретатели.

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СахГТИ
28.10.2016

Лишение аккредитации Сахалинского гуманитарно-технологического института Рособрнадзором признано незаконным

Арбитражный суд признал незаконными действия Рособрнадзора по лишению аккредитации Сахалинского гуманитарно-технологического института

24 и 25 октября Арбитражный суд города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Сахалинского гуманитарно-технологического института к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) об оспаривании приказа от 17.06.2016 № 951.

Cогласно данному приказу контролирующим органом была отозвана государственная аккредитация СахГТИ в отношении отдельных укрупненных групп специальностей (УГСН) (уровень образования - бакалавриат, специалитет):

030000 "Гуманитарные науки" (специалитет: 030501.65 "Юриспруденция", 031201.65 "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"; бакалавриат: 40.03.01 "Юриспруденция", 45.03.02 "Лингвистика");
230000 "Информатика и вычислительная техника" (специалитет: 230105.65 "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"; бакалавриат: 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 09.03.03 "Прикладная информатика").

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СахГТИ
27.10.2016

Студентка Сахалинского гуманитарно-технологического института Ксения Хохрина (факультет экономики и информатики) стала лауреатом регионального этапа российской национальной премии "Студент года 2016"

Студентка Сахалинского гуманитарно-технологического института Ксения Хохрина

Завершился Сахалинский региональный этап российской национальной премии "Студент года 2016". Организатором мероприятия выступила Сахалинская областная организация "Российский Союз Молодежи" при поддержке министерства образования Сахалинской области.

В конкурсе приняли участие студенты очной формы обучения трех островных вузов, в том числе и Сахалинского гуманитарно-технологического института, и образовательных учреждений среднего профессионального образования.

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СахГТИ
27.10.2016

В Сахалинском гуманитарно-технологическом институте прошла традиционная межфакультетская интеллектуальная игра "Эрудит"

Студенты гуманитарного факультета - главные интеллектуалы СахГТИ

В Сахалинском гуманитарно-технологическом институте прошла интеллектуальная игра Эрудит

14 октября в актовом зале Сахалинского гуманитарно-технологического института состоялась традиционная межфакультетская интеллектуальная игра "Эрудит".

За право победить и стать главными эрудитами института сражались представители гуманитарного (выставил одну сборную команду из студентов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и "Лингвистика"), инженерного факультетов (две команды студентов, обучающихся по направлениям "Электроэнергетика и электротехника" и "Управление в технических системах") и факультета экономики и информатики (две сборные команды студентов, обучающихся по направлениям "Финансы", "Менеджмент". "Прикладная информатика", "Информатика и вычислительная техника").

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СахГТИ
27.10.2016

Работа юридической клиники СахГТИ: подводим первые итоги

Работа юридической клиники СахГТИ - подводим первые итоги

Прошло ровно две недели с тех пор, как в Сахалинском гуманитарно-технологическом институте возобновила свою работу Юридическая клиника по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Каковы первые итоги ее работы?

За это время в Юридическую клинику обратились 14 человек с вопросами по жилищному и наследственному праву, а также по вопросам приобретательской давности на недвижимое имущество. Все обратившимся гражданам были даны квалифицированные разъяснения.

Кроме этого, было подготовлено 7 исковых заявлений о восстановлении нарушенных права, а также 4 претензионных письма для решения вопросов в досудебном порядке.

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ХГАЭП
20.10.2016

В Хабаровском университете экономики и права первое занятие в рамках цикла "Дни финансовой грамотности" провели сотрудники банка "Восточный"

В вузах Хабаровска начались Дни финансовой грамотности

В вузах Хабаровска начались Дни финансовой грамотности

Первую лекцию для студентов управленческих специальностей провели сотрудники банка "Восточный"

В этом году банк "Восточный" стал участником Всероссийской программы "Дни финансовой грамотности", которая проводится при поддержке Правительства РФ. Предложение о проведении бесплатных семинаров-лекций для студентов по вопросам финансовой грамотности было направлено в ведущие вузы всех регионов страны. Многие заинтересовались возможностью получить не только теоретические знания, но и научиться решать практические задачи, связанные с личными финансами.

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